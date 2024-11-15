Золото завершает худшую неделю более чем за 3 года

Золото снизилось в пятницу, завершая неделю с худшими результатами более чем за три года, пишет Reuters.

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Желтый металл остается под давлением на фоне укрепления доллара США из-за ослабления ожиданий снижения ставки ФРС.

По состоянию на 09:30 спотовое золото снизилось на 0,1% и стоило $2 561 за унцию. За неделю его цена упала более чем на 4%. На предыдущей сессии цена на золото достигла двухмесячного минимума и снизилась более чем на $220 с рекордного пика, достигнутого в прошлом месяце. Американские фьючерсы на золото снизились на 0,27% до $2 566.

Доллар США продолжил движение вверх на этой неделе после победы Дональда Трампа на выборах.

Слабость золота отражает ожидания более жесткой монетарной политики США в 2025 году при Трампе, говорит Фавад Разакзада, рыночный аналитик Forex.com.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативную стоимость хранения слитков.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что стабильный экономический рост, сильный рынок труда и устойчивая инфляция оправдывают осторожность в быстром снижении ставок.

По данным инструмента CME Fedwatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 59%, по сравнению с 83% день назад.