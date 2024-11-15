Объем торговли BTC достиг $145 млрд в сутки, Британия представит 2 законопроекта по криптоактивам: что нового

Объем торговли биткоином превысил $145 миллиардов в сутки.

Объем торговли биткоином достиг $145 млрд в сутки, что почти на 50% превышает уровень, наблюдавшийся во время резкого обвала крипторинки в начале августа и рост в марте 2024 года. Об этом сообщили эксперты компании Matrixport.

Они отметили, что столь резкий рост объемов свидетельствует о возврате активности розничных инвесторов на криптовалютный рынок. По их словам, увеличение объема можно рассматривать как бычий индикатор.

Кроме того, в Matrixport добавили, что запросы по биткоину в Google также резко возросли, а биткоин-ETF зафиксировали рекордный приток капитала.

К моменту написания новости цена биткоина составляет около $88 000. За сутки актив подешевел на 3,2%. Однако за неделю рост составляет более 16%.

Великобритания представит два законопроекта по криптоактивам в этом месяце

Минфин Великобритании планирует до конца ноября 2024 года принять два законопроекта, регулирующих сектор стейблкоинов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, эти законопроекты также будут включать ряд исключений. Они затрагивают деятельность поставщиков кастодиальных услуг и стэйкингов.

Остальные подробности относительно биллей не раскрываются. Однако, как отметили в издании, разработка их ускорилась после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Источники отметили, что таким образом Минфин Великобритании стремится снизить конкурентное давление США и «успокоить» как бизнес, так и инвесторов в стране.

В Пенсильвании представили законопроект о создании биткоин-резерва для штата

Палата представителей американского штата Пенсильвания представила законопроект о создании стратегического биткоина-резерва. Об этом сообщает FOX Business.

По данным журналистов, новый законопроект называется Pennsylvania Bitcoin Strategic Reserve Act и является первым в своем роде. Известно, что он позволит казначейству штата инвестировать до 10% из примерно $7 млрд государственных средств в биткоин, чтобы помочь бороться с инфляцией и диверсифицировать свои инвестиции за пределы традиционных активов, таких как облигации и денежные резервы.

«Закон о стратегическом резерве биткоина в Пенсильвании — это дальновидный шаг к обеспечению финансового будущего нашего штата. Включив биткоин в наши резервы, мы не только оградим Пенсильванию от неумолимого влияния инфляции, но и сделаем наш штат лидером в сфере финансовой устойчивости и инноваций», — заявил представитель штата Пенсильвания от республиканцев и один из авторов законопроекта Майк Кейбелл.

Известно, что в разработке помогала группа Satoshi Action Fund (SAF), которая ранее создала законопроект о регулировании цифровых активов в Пенсильвании. Ее основная цель — способствовать продвижению биткоина на государственном уровне. Основатель SAF Деннис Портер надеется, что сильная двухпартийная поддержка, полученная прошлым законопроектом, станет показателем того, как воспримут инициативу о стратегическом биткоине-резерве.

Он ожидает, что оба законопроекта «будут приняты и подписаны в следующем году». Кейбелл поддержал это мнение, заявив, что он стремится к тому, чтобы документ внесли на рассмотрение Палаты представителей в начале следующей законодательной сессии, которая начнется 7 января 2025 года.

В FOX Business добавили, что в настоящее время SAF ведет переговоры с десятью другими штатами по принятию аналогичного законодательства.

Биткоин достигнет $500 000, если США внесут его в стратегический резерв — Майк Новограц

Если США создадут стратегический резерв в биткоине, его цена составит $500 000. Об этом заявил глава Galaxy Digital Майк Новограц, сообщает Bloomberg.

«Если мы получим резерв биткоинов, как человек, обладающий большим количеством монет, я не буду плакать. Думаю, биткоин двигается до $500 000», — прокомментировал инвестор в эфире Bloomberg Television.

Предложение создать национальный стратегический резерв цифрового золота для укрепления позиций доллара озвучил вновь избранный президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании. Он также пообещал не продавать биткоины, которые уже находятся в собственности правительства или будут получены в будущем.

Однако Новограц сомневается в создании стратегического запаса биткоинов во время правления Трампа: инициативе может помешать противостояние между властными структурами. Кроме того, по его мнению, доллар — валюта страны с сильнейшей армией и крупнейшей экономикой в мире — не нуждается в поддержке.

«Для США было бы разумным шагом использовать существующий биткоин, возможно, еще докупить, и продемонстрировать миру намерение стать страной, где технологии, криптовалюты и цифровые активы в приоритете. Не думаю, что доллару нужно что-то для поддержки», — добавил он.