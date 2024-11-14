Какие акции эксперты советовали год назад, и как меняется стратегия сейчас

Стабильную доходность на фондовом рынке можно получить благодаря пассивным инвестициям, а не самостоятельному подбору акций, такое мнение на конференции «Жить на проценты» высказал финансовый советник Никита Гуппал. Эксперт рассказал, на какие именно фонды следует обратить внимание и какие имеют больший потенциал в следующем году.

По мнению Никиты Гуппала, частному инвестору лучше выбирать пассивные инвестиции, а не самостоятельно подбирать акции, ведь большинство инвесторов не имеют достаточно знаний для качественного анализа.

«Когда я выступал на конференции „Жить на проценты“ в прошлом году, я предложил базовый портфель для инвестора: ETF на S&P 500, на технологический сектор и на золото как хеджирующий актив. Люди часто говорят „я и так знал, что можно купить ETF на технологический сектор“, но дело в том, что при этом они его не купили, а этот фонд за год вырос на 40%», — отметил Гуппал.

На следующий год эксперт рассматривает американские ETF на инфраструктурный и финансовый секторы, имеющие потенциал роста при президентстве Дональда Трампа.

Что мешает инвестировать

По словам Гуппала, основная проблема молодых инвесторов в том, что сейчас очень много финансовых блогеров, и информация, которую они предоставляют не слишком качественная, поскольку качественной информацией много подписчиков не собрать.

«Если ты будешь говорить „инвестируй в пассивные ETF-фонды и через 20−30 лет ты заработаешь себе капитал“, то это не интересно. А когда ты говоришь „инвестируй по $50 долларов в месяц и через 2 года у тебя миллион“, то это уже другое дело. Потом, когда я объясняю, что инвестируя по $100 в месяц можно со сложным процентом получить $1 млн, но на это понадобится 47 лет — люди думают, что я что-то не то говорю. А потом я добавляю, что существует еще инфляция, и $1 млн через 47 лет это не то же, что сейчас. Поэтому если учитывать 3% годовой инфляции, то чтобы собрать со $100 аналог миллиона нужно 57 лет. Как следствие, люди считают, что это не интересно и лучше обратиться к блогеру, который соберет портфель агрессивных инвестиций», — рассказал эксперт.

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Также люди часто идут инвестировать с целью закрыть кредит. «В таких случаях я рекомендую лучше использовать эти деньги, чтобы закрыть часть кредита. Нельзя приходить на фондовый рынок, когда у тебя есть незакрытые обязательства», — убежден он.