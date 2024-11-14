40% всего релокированного бизнеса Украины разместилось на Закарпатье

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 ноября 2024, 19:28 Читати українською

40% всего релокированного бизнеса Украины разместилось на Закарпатье

Сейчас в Закарпатье сейчас работают 282 релокированных из зоны боевых действий и прифронтовых регионов предприятия. Об этом сообщил начальник Закарпатской О В Мирослав Билецкий во время разговора на форуме развития Re:Open Zakarpattia, передает Укринформ.

Сейчас в Закарпатье сейчас работают 282 релокированных из зоны боевых действий и прифронтовых регионов предприятия.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«У нас сейчас находится 282 заработавших предприятия, в том числе и ФЛП», — сообщил он.

Релоцированный бизнес изменил регион

Белецкий отметил, что релоцированный бизнес полностью изменил регион.

«Давайте я лучше объясню цифрами. Бюджет области в 2021 году составил 2,6 млрд. грн. Сейчас у нас бюджет составляет 2,4 млрд. грн. Да, он немного меньше довоенного, но есть важный нюанс. По состоянию на 21 год государственных дотаций у нас было 60% в бюджете. По состоянию на 2024 год, у нас дотационная зависимость — на уровне 25%. То есть релокация — это миллиарды, которых мы никогда не собирали до сих пор. До начала этого процесса мы собирали налоги миллионами», — отметил он.

Глава Закарпатского областного совета Роман Сарай добавил, что в Закарпатье сейчас находится 40% всего релокированного бизнеса Украины.

«На сегодняшний день релокированные предприятия инвестировали в регион уже 1 млрд евро. Мы не можем это почувствовать одномоментно — это процесс, который длится и еще не один год. Поменялась структура областного бюджета. Уровень дотаций был одним из самых больших в стране, а сейчас он ощутимо уменьшился. Для того чтобы общины почувствовали эти реальные изменения, региону нужно стать недотационным, тогда уже будет возможность инвестировать в инфраструктурные проекты», — сказал он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+21
Mini Mi
Mini Mi
14 ноября 2024, 19:58
#
Хех, естественно что эти области будут за войну подольше.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает asdf2024 и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами