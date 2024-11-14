Граждане и бизнес увеличили инвестиции в ОВГЗ с начала года более чем на 45 миллиардов

С начала 2024 года граждане и представители бизнеса увеличили объем купленных ОВГЗ на 45,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Физические лица на 1 ноября увеличили объем портфеля ОВГЗ на 17,3 млрд грн — до 70,5 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 28,2 млрд грн — до 167,1 млрд грн.

В то же время, территориальные общины с начала года уменьшили объем портфеля ОВГЗ в 2,5 раза — с 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Портфель ОВГЗ, держащийся нерезидентами, также с начала года сократился на 20,3 млрд грн — до 23,3 млрд грн. А их доля в структуре ОВГЗ снизилась до 1,3%.

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На начало ноября всего в обращении находится ОВГЗ на 1,76 трлн грн.

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