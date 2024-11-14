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14 ноября 2024, 16:04 Читати українською

Граждане и бизнес увеличили инвестиции в ОВГЗ с начала года более чем на 45 миллиардов

С начала 2024 года граждане и представители бизнеса увеличили объем купленных ОВГЗ на 45,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С начала 2024 года граждане и представители бизнеса увеличили объем купленных ОВГЗ на 45,5 млрд.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Физические лица на 1 ноября увеличили объем портфеля ОВГЗ на 17,3 млрд грн — до 70,5 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 28,2 млрд грн — до 167,1 млрд грн.

В то же время, территориальные общины с начала года уменьшили объем портфеля ОВГЗ в 2,5 раза — с 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Портфель ОВГЗ, держащийся нерезидентами, также с начала года сократился на 20,3 млрд грн — до 23,3 млрд грн. А их доля в структуре ОВГЗ снизилась до 1,3%.

Читайте также: Депозиты, ОВГЗ и инвестпроекты: следует ли выходить из гривневых инструментов

На начало ноября всего в обращении находится ОВГЗ на 1,76 трлн грн.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Уже через 21 день Вы научитесь отбирать облигации, рассчитывать доходность и налоги, защищать себя от рисков, а также создадите портфель из разного типа облигаций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+24
bonv
bonv
14 ноября 2024, 17:35
#
Не заганяйте — не цікаво.
+
0
asdf2024
asdf2024
14 ноября 2024, 19:18
#
Лично я не знаком с такими гражданами.Все деньги уходят на «покрашення».
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