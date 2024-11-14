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14 ноября 2024, 12:29 Читати українською

OpenAI, Google и Anthropic столкнулись с трудностями при создании лучших моделей ИИ

Три лидера в области искусственного интеллекта — OpenAI, Google и Anthropic — столкнулись с трудностями в создании новых крупных языковых моделей. Основная проблема состоит в том, чтобы разработать модель, существенно превышающую возможности предыдущей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники изнутри компаний.

Три лидера в области искусственного интеллекта — OpenAI, Google и Anthropic — столкнулись с трудностями в создании новых крупных языковых моделей.
Фото: freepik.com

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В сентябре стартап OpenAI завершил начальный раунд обучения для новой масштабной модели искусственного интеллекта, которая, как он надеялся, значительно превзойдет предыдущие версии технологии, лежащей в основе ChatGPT, и приблизится к созданию мощного искусственного интеллекта, который превзойдет человеческий мозг.

Но модель, известная внутри компании как Orion, не достигла желаемых показателей компании, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, говоривших на условиях анонимности.

Например, по состоянию на позднее лето Orion потерпел неудачу, когда пытался ответить на вопрос о кодировке, которой он не был обучен.

В общем, Orion пока не считается таким большим шагом по сравнению с существующими моделями OpenAI, как GPT-4 от GPT-3.5, системы, которая первоначально использовала флагманский чат-бот компании.

Уменьшение доходов

OpenAI не единственный, кто в последнее время наталкивается на камни преткновения. После многих лет стремительного выпуска все более сложных продуктов ИИ три ведущих компании искусственного интеллекта сейчас наблюдают уменьшение доходов от своих усилий по созданию новых моделей.

Будущая итерация программного обеспечения Gemini компании Alphabet Inc. Google не отвечает внутренним ожиданиям, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.

Тем временем компания Anthropic заметила сдвиг по графику выпуска своей долгожданной модели Claude под названием 3.5 Opus.

Вызовы

Компании сталкиваются с несколькими вызовами. Становится все труднее найти новые, неиспользованные источники высококачественных данных обучения, созданные человеком, которые можно использовать для создания более продвинутых систем ИИ.

Два человека сказали, что неудовлетворительная производительность кодирования Orion была частично связана с отсутствием достаточного количества данных для обучения.

В то же время даже незначительные улучшения могут оказаться недостаточными для оправдания огромных затрат, связанных с созданием и поддержкой новых моделей, или для соответствия возникающим ожиданиям, когда продукт позиционируется как значительное обновление.

Есть много возможностей для улучшения этих моделей. По словам одного источника, OpenAI проводила Orion из-за многомесячного процесса, который часто называют постобучением.

Эта процедура, которая обычно перед тем, как компания публично выпустит новое программное обеспечение искусственного интеллекта, включает отзывы людей для улучшения ответов и совершенствования тона взаимодействия модели с пользователями.

Но Orion все еще не на том уровне, который OpenAI хотел бы выпустить для пользователей, и компания вряд ли развернет систему к началу следующего года, сказал один из людей.

Напомним

Разработчик OpenAI Шон Ралстон ранее заявил, что новая ИИ-модель потенциально будет превосходить GPT-4 в 100 раз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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