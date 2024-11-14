Киевские власти объединили три мобильных приложения

Столичные власти на базе Контактного центра 1551 объединили 3 мобильных приложения — «1551», «Мобильное приложение руководителя» и «Чистый город с 1551». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Зачем это сделали

По словам городского головы, это сделали, чтобы уборка улиц, придомовых и других территорий в районах столицы и решение других бытовых вопросов в городе стало более эффективной.

«Объединение приложений значительно уменьшит время обработки обращений граждан и введет системный контроль за их исполнением в районах Киева», — отметил Кличко.

Он добавил, что в этом году платформа стала доступна и для инспекторов Департамента территориального контроля Киева, что делает контроль более оперативным.

Также новая платформа помогает главам районов и службам столицы эффективнее реагировать на ситуацию на территориях, за которые они отвечают и обеспечивать чистоту в городе.