Украина увеличила сборы «налога на Google»

Компании-нерезиденты, предоставляющие украинцам цифровые услуги, задекларировали обязательств по уплате НДС («налог на Google») на 3,1 млрд грн (32,5 млн евро и $38,7 млн) за третий квартал 2024 года, что на 7% больше, чем за предыдущие три месяца. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев .

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В третьем квартале привлечены к налогообложению семь новых плательщиков, в частности, компании Zoho Corp (реализация программного обеспечения для ведения бизнеса), Notion Labs (оригинальная продукция для андроидов), FX Replay (специальное программное обеспечение).

В общей сложности «налог на Google» в Украине платят 123 компании-нерезидента.

Как отмечает Гетманцев, значительно увеличились задекларированные к уплате суммы от компаний, ставших плательщикам относительно недавно: Upwork, Sony, Etsy — 300 млн. грн.

Также значительно увеличились начисления от Uber, Uklon и Bolt — 89,4 млн. грн. (20 млн. грн. во втором квартале).

Сервисы индустрии развлечений для взрослых — OnlyFans и PornHub — уплатили в 2024 году 58,4 млн. грн. НДС.

Лидерами декларирования НДС по цифровым услугам остаются Google, Apple, Meta, Valve — более 2,2 млрд грн в третьем квартале.