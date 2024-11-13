Карты monobank теперь можно без комиссии пополнить в отделениях Укрпочты

Карточки monobank можно пополнить без комиссии в любом из 4500 отделений Укрпочты. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

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По его словам, этот проект полностью заслуга главы Укрпочты Игоря Смилянского.

«Команда начали общаться пол года назад. Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И верно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, были похожи на условия сберкассы 1995 года выпуска», — отметил Гороховский

Но, по его словам, в процесс вмешался Смелянский, изменивший условия и подход к партнерству.

«И вот теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях Укрпочты (надеюсь их там не обидят)», — добавил соучредитель monobank.