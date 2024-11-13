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13 ноября 2024, 17:10 Читати українською

Кабмин изменил условия получения выплаты пособия семьям пропавших без вести военных

Кабинет Министров изменил порядок выплат единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести военных, которые впоследствии были объявлены умершими. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кабинет Министров изменил порядок выплат единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести военных, которые впоследствии были объявлены умершими.
Фото: mil.in.ua

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Семьи военных, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения.

Ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия считался с даты смерти, указанной в свидетельстве.

«Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения», — говорится в сообщении.

Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Выплата помощи лицам с инвалидностью

Также Кабмин ввел внеочередную выплату единовременного пособия лицам с инвалидностью первой группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и стоимостном лечении. Нередко из-за длительного срока ожидания в общей очереди они не успевают получить помощь при жизни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
BatonUA
BatonUA
13 ноября 2024, 17:34
#
Є проблеми з мобілізацію, ніяких виплат, щоб мотивувати людей вступати в ряди ЗСУ немає. Якщо помер, то є виплата на сім'ю, це правильно, але нікого не мотивує. Чомусь росіяни набагато краще використовують «пряник»
+
0
asdf2024
asdf2024
13 ноября 2024, 17:55
#
Бусификация ваще не мотиврует. Но власти на это пофиг.Да и помирать за активы олигархов лично я не пойду.А бурятам нечего у меня отнимать.Втику до ЕС и НАТО…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
13 ноября 2024, 18:04
#
У россиян нет ни закрытых границы ни бусиков.
+
0
bonv
bonv
13 ноября 2024, 17:59
#
3 роки? Знову зміни на краще…
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