General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей

General Motors отзовет 461 839 автомобилей из-за проблем с трансмиссией. Об этом сообщает Reuters.

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Под отзыв подпадают, в частности, некоторые автомобили Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Cadillac Escalade 2020−2022 годов выпуска.

В сообщении утверждают, что на этих автомобилях может выйти из строя клапан управления трансмиссией, что приведет к блокировке задних колес.