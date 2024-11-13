General Motors отзовет 461 839 автомобилей из-за проблем с трансмиссией. Об этом сообщает Reuters.
General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей
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Под отзыв подпадают, в частности, некоторые автомобили Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Cadillac Escalade 2020−2022 годов выпуска.
В сообщении утверждают, что на этих автомобилях может выйти из строя клапан управления трансмиссией, что приведет к блокировке задних колес.
Источник: Минфин
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