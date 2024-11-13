Главный риск для S&P 500 — реакция Китая на торговую войну Трампа

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Риск торговой войны

Однако, хотя победа Трампа открывает фондовому рынку потенциально большие возможности для роста за счет снижения налогов и дерегулирования, одновременно Уолл-стрит становится более уязвимой перед другими рисками.

По мнению главного рыночного экономиста Capital Economics Джона Хиггинса, наибольший риск для S&P 500 представляет Китай, в частности, его потенциальная реакция на очередную торговую войну с Трампом.

«Возможно, самым большим риском для S&P 500, учитывая, что пузырь в индексе раздулся за счет ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, станет ответная реакция Китая на деятельность американских крупных технологических компаний на его территории», — написал Хиггинс в своей записке в понедельник.

Трамп

Во время своей предвыборной кампании Трамп предложил ввести 60%-ные тарифы на все товары, импортируемые из Китая, что стало бы резкой эскалацией по сравнению с 25%-ными пошлинами, которые он ввел на определенный список товаров во время своего первого президентского срока.

Если предложенные Трампом 60%-ные тарифы против Китая будут введены в действие и страна ответит агрессивными мерами, это, вероятно, окажет давление на некоторые из важнейших американских компаний, таких как Apple и Tesla, которые производят и продают свою продукцию в этой стране.

Китай может сделать все что угодно: от ограничения продажи товаров американских компаний в своей стране до нарушения производственной деятельности американских компаний.

Но Хиггинс считает, что такой исход маловероятен, поскольку эскалация торговой войны ударит по и без того испытывающей трудности экономике Китая.