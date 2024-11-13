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13 ноября 2024, 13:43 Читати українською

Главный риск для S&P 500 — реакция Китая на торговую войну Трампа

После победы Дональда Трампа на американских выборах фондовый рынок США стремительно вырос, достигнув новых рекордных максимумов, пишет Business Insider.

После победы Дональда Трампа на американских выборах фондовый рынок США стремительно вырос, достигнув новых рекордных максимумов, пишет Business Insider.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРиск торговой войныОднако, хотя победа Трампа открывает фондовому рынку потенциально большие возможности для роста за счет снижения налогов и дерегулирования, одновременно Уолл-стрит становится более уязвимой перед другими рисками.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Риск торговой войны

Однако, хотя победа Трампа открывает фондовому рынку потенциально большие возможности для роста за счет снижения налогов и дерегулирования, одновременно Уолл-стрит становится более уязвимой перед другими рисками.

По мнению главного рыночного экономиста Capital Economics Джона Хиггинса, наибольший риск для S&P 500 представляет Китай, в частности, его потенциальная реакция на очередную торговую войну с Трампом.

«Возможно, самым большим риском для S&P 500, учитывая, что пузырь в индексе раздулся за счет ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, станет ответная реакция Китая на деятельность американских крупных технологических компаний на его территории», — написал Хиггинс в своей записке в понедельник.

Трамп

Во время своей предвыборной кампании Трамп предложил ввести 60%-ные тарифы на все товары, импортируемые из Китая, что стало бы резкой эскалацией по сравнению с 25%-ными пошлинами, которые он ввел на определенный список товаров во время своего первого президентского срока.

Если предложенные Трампом 60%-ные тарифы против Китая будут введены в действие и страна ответит агрессивными мерами, это, вероятно, окажет давление на некоторые из важнейших американских компаний, таких как Apple и Tesla, которые производят и продают свою продукцию в этой стране.

Китай может сделать все что угодно: от ограничения продажи товаров американских компаний в своей стране до нарушения производственной деятельности американских компаний.

Но Хиггинс считает, что такой исход маловероятен, поскольку эскалация торговой войны ударит по и без того испытывающей трудности экономике Китая.

Источник: Минфин
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