В россии насчитали более $7 миллиардов ущерба в результате боев в Курской области

Расходы на восстановление Курской области в результате операции Вооруженных сил Украины могут превысить 700 млрд. рублей ($7,1 млрд). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов во время оперативного совещания, передает The Moscow Times.

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«Где шли боевые действия или была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие расходы на восстановление Курской области — более 700 млрд», — заявил Смирнов.

По его словам, оценка учитывает ущерб, причиненный предприятиям, агропромышленному комплексу, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и другим объектам.

В сентябре Смирнов оценивал потери от боевых действий на территории Курской области в десятки миллиардов рублей.

Для сравнения: на 2024 год бюджет Курской области был запланирован с расходами в размере 88,7 млрд рублей и доходами на сумму 83,2 млрд. Дефицит бюджета составил 5,5 млрд рублей ($56 млн).

Во время планирования бюджета на 2025 год власти региона оценивали ожидаемый объем расходов в 79,2 млрд рублей, однако 7 ноября спикер Курской облдумы Юрий Амерев обратился к федеральным властям в Москве с просьбой о дополнительной финансовой помощи в размере 24,9 млрд рублей на следующий год.