Спрос на IPO United International в Саудовской Аравии превысил предложение в 132 раза

Спрос инвесторов на первичное размещение акций финансовой компании United International Holding в Саудовской Аравии превысил предложение в 132 раза, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

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Детали

Инвесторы подали заявки на 131 млрд риялов ($34,8 млрд), в то время как объем IPO United International Holding в Эр-Рияде составляет 990 млн риялов ($263,54 млн). United Electronics Co. (Extra), материнская компания, продает 7,5 млн акций — 30% от акционерного капитала.

Ценовой диапазон IPO составил от 120 до 132 риялов ($32−35,1), в итоге размещение прошло по верхней границе. Это подразумевает капитализацию United International Holding на уровне 3,3 млрд риялов ($878,4 млн), указывает Bloomberg.

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Книга заявок была открыта в конце октября, весь объем IPO был покрыт в течение нескольких минут, отмечало агентство.

IPO United International Holding стало новейшим примером высокого спроса на размещения акций в Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.

В мае спрос на IPO группы больниц Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital объемом $763,4 млн превысил предложение в 119 раз. В июне книга заявок финтеха Rasan Information Technology была переподписана в 129 раз при продаже акций на $224 млн.

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