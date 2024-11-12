Приток средств в глобальные ETF достиг максимума в $1,4 трлн

Чистый приток средств в глобальные биржевые инвестиционные фонды (ETF) за десять месяцев 2024 года составил $1,4 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные BlackRock. Это больше, чем рекордный показатель за полный год, зафиксированный в 2021-м — тогда он был на уровне $1,33 трлн.

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Интерес к ETF

По данным BlackRock, в этом году особый интерес отмечен в категории ETF с бумагами с фиксированным доходом.

Чистый приток средств в этом сегменте составил $376 млрд, что выше предыдущего рекорда в $331 млрд в 2023 году. Аналитик Карим Чедид из BlackRock объясняет такую тенденцию желанием инвесторов получить выгоду от высоких ставок по облигациям, пока они еще доступны, с учетом тренда на смягчение денежно-кредитной политики в большинстве крупных экономик мира.

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Кроме того, существенная доля средств стабильно направляется в ETF фондового рынка — $927 млрд за десять месяцев 2024 года. Здесь в лидерах американские фонды акций, привлекшие $75,5 млрд только за один октябрь.

Прогноз BleckRock

До конца года показатель чистого притока средств в ETF наверняка вырастет, прогнозируют в BleckRock. Так, лишь за 6 ноября, после выборов президента США, только американские биржевые фонды привлекли $22,2 млрд, по данным State Street Global Advisors.

Это выше предыдущего рекорда в $4,9 млрд, установленного после дня выборов американского главы в 2020 году.