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12 ноября 2024, 15:53 Читати українською

ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 110 тысяч баррелей в сутки — теперь до 1,82 млн б/с, то есть, потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с. Коммерческие запасы стран ОЭСР в сентябре снизились на 7,5 млн баррелей. Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 110 тысяч баррелей в сутки — теперь до 1,82 млн б/с, то есть, потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с.
Фото: depositphotos

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Детали

Прогноз повышен с учетом фактических данных для стран ОЭСР Америки и Европы, а также нескольких стран, не входящих в ОЭСР.

В то же время для Китая, Индии, других стран Азии, Африки и других стран Евразии потребовался пересмотр в сторону понижения.

Понижены оценки спроса по всех кварталах текущего года: в I квартале — на 10 тысяч б/с, до 102,8 млн б/с, во II квартале — на 170 тысяч б/с, до 103,2 млн б/с, в III квартале — на 190 тысяч б/с, до 104,54 млн б/с, в IV квартале — на 50 тысяч б/с, до 105,56 млн б/с.

Прогнозируется, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет примерно на 200 тысяч. б/с, в основном за счет стран ОЭСР Америки, при поддержке незначительного роста в странах ОЭСР Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть прогнозируется примерно на 1,7 млн б/с в годовом исчислении за счет Китая, а также Индии, других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Спрос на нефть

ОПЕК полагает, что рост спроса на нефть в 2024 году поддерживается ростом спроса на моторное топливо, а также здоровый экономический рост, особенно в странах не-ОЭСР. Также свой вклад внесут рост мощностей по нефтепереработке и нефтехимической маржи — в основном в Китае и на Ближнем Востоке.

Прогноз роста потребления нефти на 2025 год понижен еще на 103 тысячи б/с — до 1,5 млн б/с, ожидается, что мир потребит 105,57 млн б/с нефти. Из них страны ОЭСР увеличат спрос на 100 тысяч б/с, а страны не-ОЭСР — на 1,4 млн б/с.

Ожидается, что рост будет стимулироваться высоким спросом на авиаперевозки и устойчивой мобильностью на дорогах, а также здоровой промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР.

Аналогично, ожидается, что увеличение мощностей и рентабельность нефтехимической промышленности будут продолжать способствовать росту спроса на нефть.

Что касается нефтепродуктов, то спрос на нефть в 2025 году, по прогнозам, будет обусловлен потребностями в основном в керосине, а также в бензине. Ожидается также значительный рост продаж сжиженного углеводородного газа (СУГ), а потребление дизтоплива начнет восстанавливаться с низких уровней 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
12 ноября 2024, 17:09
#
Нафтовий картель сам собі малює цифри. Подивимось на їх реальні очікування, якщо вони знов подовжать термін обмеження видобутку.
Продажі електромобілів практично досягли 20 млн на рік — тобто нові електромобілі скоротять потребу в нафті в наступному році ще майже на 1 млн барелів на день. А якщо врахувати, що Китай є одночасно найбільшим споживачем нафти та найбільшим ринком електрокарів — це скорочення практично повністю припаде на долю ОПЕК.
А як додати потенційні проблеми Китаю від торгової війни з США — то скорочення може бути куди суттєвіше.
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