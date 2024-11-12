Apple отказали в регистрации торговой марки «Яблоко» в Украине

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В декабре 2021 года американская компания Apple Inc уже получила отказ в регистрации торговой марки «ЯБЛОКО» на основании того, что этот знак зарегистрирован на имя ООО «Крымфрукт» в 2006 году, а позже в 2011 году на имя Гавриш Татьяны Владимировны, говорится в решении НОИС от 25 сентября 2024 года.

Но компания не согласилась с решением 2021 года и подала апелляцию, считая, что словесная торговая марка «APPLE», логотип в виде яблока и заявленное обозначение «Яблоко», ассоциируются с их компанией, и, как следствие, тесно связаны с широким спектр товаров и услуг, включая технологические продукты и услуги по распространению товаров.

Также апеллянт отметил, что «Крымфрукт» и Татьяна Гавриш не осуществляют хозяйственную деятельность, поэтому не будет путаницы и пересечения марок, особенно если принять во внимание популярность знака Apple Inc.

При проведении сравнительного анализа противопоставленных торговых марок, включая фонетическое, смысловое и графическое сходство, а также услуги, коллегия Апелляционной палаты пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска компании Apple Inc.