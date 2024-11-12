НБУ аннулировал лицензию финансовой компании

Национальный банк аннулировал ООО «Финансовая компания «Инновационная финансовая компания» лицензию на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит , факторинг и предоставление финансовых кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мера влияния применена в связи с неподачей в НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год, учитывая, что установленный срок его представления уже наступил (до 1 июня 2024 года). Нарушение не было устранено.

Решение о применении меры влияния принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 ноября 2024 года. Оно вступает в силу 12 ноября 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2024 года Нацбанк применил меры влияния к двум банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.