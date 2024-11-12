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12 ноября 2024, 11:10 Читати українською

Шуляк: Полная выплата компенсаций за разрушенное жилье в Украине займет более 1500 лет

В законопроекте о государственном бюджете на 2025, поданном ко второму чтению, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення». При таком финансировании для полной компенсации потребуется 1575 лет. Об этом в телеграм-канале написала глава профильного парламентского комитета В Р Елена Шуляк.

В законопроекте о государственном бюджете на 2025, поданном ко второму чтению, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На что распределят средства

  • 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье.
  • 1 млрд грн будут выделены на компенсации за поврежденное имущество.

«Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы», — написала она.

Сколько выплачено компенсаций

Всего со времени старта программы «єВідновлення» (май 2023) украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности:

  • 7 млрд грн направлено на компенсации за поврежденное жилье.
  • 8,9 млрд грн составили использованные жилищные сертификаты.

Читайте: Денег на «єВідновлення» в проекте бюджета-2025 нет: есть ли шанс продолжить выплаты

«Что касается реальной картины убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили $152 млрд. Это включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убытками, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен», — написала она.

1575 лет на компенсацию

«При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Столько, если наполнять озеро чайной ложкой…», — подытожила Шуляк.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
asdf2024
asdf2024
12 ноября 2024, 11:25
#
Лучше прокурорам и депутатам эти деньги отдать)))))
+
0
financialGenius
financialGenius
12 ноября 2024, 11:58
#
Так как репарации выплачивать будут , вы ж с умом ими воспользуйтесь , а не на дороги , депутатам , откаты , прокурорам , бесхребетным ментам (которые ничего не делают и рейтинг народа у них ниже всех структур) . Я уже так то считал по киевским ценникам 100 000 дол (хотя сейчас по факту дешевле) что хватит обеспечить половину жителей страны , а если панельки строить то и больше , просто ворочать нужно меньше …
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