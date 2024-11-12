В законопроекте о государственном бюджете на 2025, поданном ко второму чтению, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення». При таком финансировании для полной компенсации потребуется 1575 лет. Об этом в телеграм-канале написала глава профильного парламентского комитета
Шуляк: Полная выплата компенсаций за разрушенное жилье в Украине займет более 1500 лет
В законопроекте о государственном бюджете на 2025, поданном ко второму чтению, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення». При таком финансировании для полной компенсации потребуется 1575 лет. Об этом в телеграм-канале написала глава профильного парламентского комитета
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На что распределят средства
- 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье.
- 1 млрд грн будут выделены на компенсации за поврежденное имущество.
«Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы», — написала она.
Сколько выплачено компенсаций
Всего со времени старта программы «єВідновлення» (май 2023) украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности:
- 7 млрд грн направлено на компенсации за поврежденное жилье.
- 8,9 млрд грн составили использованные жилищные сертификаты.
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«Что касается реальной картины убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили $152 млрд. Это включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убытками, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен», — написала она.
1575 лет на компенсацию
«При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Столько, если наполнять озеро чайной ложкой…», — подытожила Шуляк.
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