Шуляк: Полная выплата компенсаций за разрушенное жилье в Украине займет более 1500 лет

В законопроекте о государственном бюджете на 2025, поданном ко второму чтению, предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы «єВідновлення». При таком финансировании для полной компенсации потребуется 1575 лет. Об этом в телеграм-канале написала глава профильного парламентского комитета В Р Елена Шуляк.

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На что распределят средства

3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье.

1 млрд грн будут выделены на компенсации за поврежденное имущество.

«Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы», — написала она.

Сколько выплачено компенсаций

Всего со времени старта программы «єВідновлення» (май 2023) украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн. В частности:

7 млрд грн направлено на компенсации за поврежденное жилье.

8,9 млрд грн составили использованные жилищные сертификаты.

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«Что касается реальной картины убытков, то по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили $152 млрд. Это включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убытками, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен», — написала она.

1575 лет на компенсацию

«При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Столько, если наполнять озеро чайной ложкой…», — подытожила Шуляк.