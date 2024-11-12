Российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

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Что известно

Официальная церемония подключения прошла в Тегеране, на ней присутствовали глава ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, а также менеджеры нескольких иранских банков.

Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков.

Второй этап даст российским туристам возможность использовать карты «Мир» в Иране.

После завершения третьего этапа граждане Ирана смогут оплачивать покупки и услуги картами Shetab на территории россии.

Напомним

О планах объединить платежные системы россии и Ирана в мае 2022 года заявлял вице-премьер рф Александр Новак. Страны также обсуждали соединение национальных систем передачи финансовых сообщений.