Российская платежная система «Мир» подключена к иранской Shetab, сообщает иранское агентство Tasnim.
Российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab
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Что известно
Официальная церемония подключения прошла в Тегеране, на ней присутствовали глава ЦБ исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, а также менеджеры нескольких иранских банков.
Первый этап интеграции позволит владельцам карт национальной платежной системы Ирана Shetab использовать их в банкоматах российских банков.
Второй этап даст российским туристам возможность использовать карты «Мир» в Иране.
После завершения третьего этапа граждане Ирана смогут оплачивать покупки и услуги картами Shetab на территории россии.
Напомним
О планах объединить платежные системы россии и Ирана в мае 2022 года заявлял вице-премьер рф Александр Новак. Страны также обсуждали соединение национальных систем передачи финансовых сообщений.
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