Национальный банк Украины установил на 12 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2981 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Курс на 12 ноября: НБУ оставил гривну без изменений
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк на 12 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,99 грн (на 11 ноября курс был установлен на уровне 44,48 грн). Европейская валюта подешевела на 49 копеек.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии