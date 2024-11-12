Курс на 12 ноября: НБУ оставил гривну без изменений

Национальный банк Украины установил на 12 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2981 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

Нацбанк на 12 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,99 грн (на 11 ноября курс был установлен на уровне 44,48 грн). Европейская валюта подешевела на 49 копеек.

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