Курс на 11 ноября: НБУ укрепил гривну на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 11 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2982 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 11 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,48 грн (на 8 ноября курс был установлен на уровне 44,56 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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