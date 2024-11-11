Национальный банк Украины установил на 11 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2982 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.
Курс на 11 ноября: НБУ укрепил гривну на шесть копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 11 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,48 грн (на 8 ноября курс был установлен на уровне 44,56 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.
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Источник: Минфин
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