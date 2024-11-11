Авиакомпания «Новой почты» готовится к открытию регулярных рейсов в США

Авиакомпания «Новой почты» Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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В настоящее время идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.

Кроме этого, Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев.

«Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове», — говорится в сообщении.

Следующий шаг — тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.