Авиакомпания «Новой почты» Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Авиакомпания «Новой почты» готовится к открытию регулярных рейсов в США
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В настоящее время идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку.
Кроме этого, Supernova Airlines выполнила первый рейс из Будапешта в Кишинев.
«Этот рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове», — говорится в сообщении.
Следующий шаг — тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1