Укрэнерго отменит в ближайшее время превентивные отключения

Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Утром 11 ноября Укрэнерго в областях Украины ввело экстренные отключения света. Графики отключений применили в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Читайте: Укрэнерго ввело превентивные экстренные отключения света по Украине

Как отмечено в сообщении компании, потребление соответствует сезонным показателям. 11 ноября, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день — в пятницу, 8 ноября.

Вчера 10 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% больше, чем в предыдущее воскресенье — 3 ноября.

«Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 вечером», — отметили в компании.