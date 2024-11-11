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11 ноября 2024, 9:37 Читати українською

Гендиректор Binance Тэн анонсировал начало «золотого века» криптовалют

Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн уверен, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век». Соответствующее заявление Тэн сделал в комментарии Financial Times (FT).

Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн уверен, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век».
Фото: depositphotos

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Детали

Руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам.

Успех Трампа ознаменовал собой «большую победу для криптовалюты», которая приведет к притоку новых предприятий и инвесторов в США, открытых для цифровых валют, сказал Тэн.

Читайте: Биткоин установил новый рекорд и вплотную приблизился к $80 000

Рекорд биткоина

10 ноября стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые превысила $80 000. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Трампа на президентских выборах в США — в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткоина и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию.

Ранее эксперты Hashkey Capital говорили, что вероятность начала «сезона альткоинов (любая криптовалюта или токен, кроме биткойна, — BTC) значительно вырастет, если биткойн достигнет отметки $80 000.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 ноября 2024, 10:58
#
Погоджуюсь.
+
0
drmx
drmx
11 ноября 2024, 11:42
#
Send it! HIGHER!
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