Гендиректор Binance Тэн анонсировал начало «золотого века» криптовалют

Гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн уверен, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для цифровых активов «начался золотой век». Соответствующее заявление Тэн сделал в комментарии Financial Times (FT).

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Детали

Руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам.

Успех Трампа ознаменовал собой «большую победу для криптовалюты», которая приведет к притоку новых предприятий и инвесторов в США, открытых для цифровых валют, сказал Тэн.

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Рекорд биткоина

10 ноября стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые превысила $80 000. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Трампа на президентских выборах в США — в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткоина и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию.

Ранее эксперты Hashkey Capital говорили, что вероятность начала «сезона альткоинов (любая криптовалюта или токен, кроме биткойна, — BTC) значительно вырастет, если биткойн достигнет отметки $80 000.