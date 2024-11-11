Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов, следует из данных американской компании Rapaport (владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами).

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Падение цен

Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% — с начала года и составил 4,62 пункта.

Снижение цен коснулось также и более мелких бриллиантов.

Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата сократился на 14 и 17% соответственно до 1,64.

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Напомним

Компании, занимающиеся добычей алмазов, переживают непростые времена, т.к. цены на алмазы снижаются на протяжении более двух лет. С максимальных значений начала 2022 г. индекс цен на алмазы снизился на 38%.

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