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11 ноября 2024, 13:45 Читати українською

Платформа Александра Усика и Kauri Finance WEB3 Bank представляют финансовый инструмент Ready to Pay

Платформа Ready to Fight, созданная легендой бокса и абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, объединила усилия с ведущей компанией Kauri Finance WEB3 Bank для презентации инновационного финансового продукта — Ready to Pay.

Теперь для управления вашими финансовыми потоками больше не требуется регистрировать множество карт, тратить время на бюрократические процедуры традиционных банков или загружать приложения на мобильные устройства. Все потребности удовлетворяются одним мультиплатформенным платежным решением, доступным каждому — Ready to Pay. Этот инструмент позволяет создать криптокарту, интегрированную в Telegram, и использовать криптовалюту для повседневных финансовых операций.

Этот инновационный и абсолютно уникальный продукт был разработан компанией Алексея Павлова Kauri.One, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области блокчейн-технологий и Web3-экосистем с 2017 года. Прототипом для платформы Ready to Pay стал успешный и стремительно развивающийся Web3-банкинг от Kauri Finance.

«В финансах, как и в спорте, важны точность и скорость, но кроме результата, важен и сам процесс. Наша миссия — сделать управление финансами легким и интуитивным. Ready to Pay — это удобный путь в мир криптовалют. Данное решение стирает границы между криптовалютой и фиатными деньгами, упрощая финансовые операции и делая их доступными. Пользователи могут хранить свою криптовалюту и быть уверены, что смогут оплатить товар или услугу здесь и сейчас, без лишних преград и сложностей», — комментирует выпуск нового финансового продукта, созданного в сотрудничестве с известным сообществом бокса, владелец и CEO Kauri.One и Kauri Finance WEB3 Bank Алексей Павлов.

Преимущества инновационного финансового продукта:

• Простая регистрация и бесплатное создание карты через бота Ready to Pay в мессенджере Telegram (@RT_Pay_bot) или через реферальную программу. Бот проведет пользователей через несколько шагов, таких как подтверждение личности и настройка. Все процессы автоматизированы и занимают считанные минуты.

• Прием, хранение и накопление криптовалют с удобной оплатой в любой точке мира.

• Оформление дебетовой карты Mastercard для легких и моментальных оплат. Сервис поддерживается в Apple Pay и Google Pay.

• Мгновенная конвертация фиатных денег в криптовалюту: при оплате покупки криптоактивы автоматически переводятся в традиционную валюту без дополнительных усилий.

Подробности о продукте доступны на сайте.

Kauri Finance — это Web3-банк, предоставляющий клиентам удобный финансовый инструмент для управления как фиатными деньгами, так и криптовалютами. В приложении Kauri Finance можно открыть криптокарту, кастодиальный кошелек и Web3-кошелек. Карты легко добавляются в Apple Pay и Google Pay, что делает ежедневные платежи максимально удобными. Для резидентов и граждан ЕС доступно открытие IBAN-счета, все пользователи могут заказать физическую банковскую карту Kauri Finance WEB3 Bank.

Kauri.One — компания по разработке программного обеспечения, которая специализируется на блокчейн-технологиях и Web3-экосистемах. Она создаёт IT-решения, адаптированные для нужд банков, финтех-компаний, игровой индустрии и криптокомпаний. Миссия — сделать финансовые операции безопасными и конфиденциальными для клиентов и партнеров, обеспечивая передовые технологические возможности для современного бизнеса.

Ready to Fight (RTF) — глобальная платформа в мире профессионального бокса, возглавляемая непобежденным чемпионом мира Александром Усиком при поддержке Всемирного боксерского совета (WBC). RTF стремится революционизировать мировой бокс, создавая современную, прозрачную и устойчивую экосистему на основе цифровых и Web3-решений. Платформа активно интегрирует передовые технологии, предоставляя новые возможности бойцам, тренерам, промоутерам и фанатам, открывая многомиллиардные перспективы в криптоэкономике и выводя спорт в эпоху глобального цифрового развития.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+12
Три літри
Три літри
11 ноября 2024, 14:21
#
Пхах, 60nv в перших рядах купувати нове цифрове золото.

та використовувати криптовалюту у повсякденних фінансових операціях.

це ж в яких?

а Усік бере на себе обов'язки податкового агента, чи клієнта самі мають сплатити 19,5% (скоро вже 23%) податку з кожної покупки оплаченої цією карткою?
+
0
Я_ __
Я_ __
11 ноября 2024, 14:45
#
Слушне питання, і ще цікаво чи буде Усик сам користуватися рекламованим продуктом, чи тут він виступає виключно як обличчя бренду, але сам цим не користується)
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