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10 ноября 2024, 15:02 Читати українською

Топ самых популярных смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года

iPhone 15 от Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года. Второе и третье место также заняли продукты «яблочной» компании — iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro соответственно. Об этом свидетельствуют данные отчета Counterpoint Research.

iPhone 15 от Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года.
Фото: apple.com

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Главный конкурент Apple, Samsung, сохранил наибольшее количество своих гаджетов в мировом рейтинге самых продаваемых смартфонов. В топ-10 у него 5 телефонов, далее следуют Apple с четырьмя айфонами и Xiaomi с одним смартфоном Redmi 13C 4G.

Стоит отметить, что большинство смартфонов Samsung в рейтинге — это бюджетные модели серии Galaxy A. Флагман Galaxy S24 занял десятое место, а Galaxy S24 Ultra вообще не попал в список. При этом впервые с 2018 года в третьем квартале в топ-10 вошла модель серии Galaxy S.

Десять популярнейших моделей захватили 19% мирового рынка продаж смартфонов в третьем квартале 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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