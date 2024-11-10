Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $4 млн и продал $739,48 млн. Чистая продажа валюты составила $735,48 млн против $695,60 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до $735 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $39,88 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $125,22 млн;
- продал $27 812,11 млн;
- чистая продажа валюты составила $27 686,89 млн.
Источник: Минфин
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Сын Трампа заявил, что Зеленский «потеряет свое пособие», когда его отец станет президентом.
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