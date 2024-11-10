НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до $735 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $4 млн и продал $739,48 млн. Чистая продажа валюты составила $735,48 млн против $695,60 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.