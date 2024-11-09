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9 ноября 2024, 14:51 Читати українською

Хакеры атаковали энергокомпанию и потребовали французские багеты

Французский промышленный гигант Schneider Electric столкнулся с очередной кибератакой. Это уже третья атака за последние два года, сообщает Decrypt.

Французский промышленный гигант Schneider Electric столкнулся с очередной кибератакой.

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Группа «Hellcat» украла 40 ГБ конфиденциальных данных о клиентах и операциях компании с одной из внутренних платформ Schneider Electric по отслеживаю проектов. Группа угрожала обнародовать эти данные, если ее требования не будут выполнены.

Требование, которое выставили хакеры — оплата французскими багетами на сумму $125 тыс. Правда вскоре, эту экстравагантную валюту они сменили на оплату в Monero.

Monero — это ориентированная на конфиденциальность монета, разработанная для того, чтобы затруднить отслеживание транзакций в цепочке. Это популярная монета среди киберпреступников, хотя у нее есть и законные применения.

По словам исследователя Picus Security Хусейна Кана Юсела, запрос на выплату в багетах — это маркетинговая тактика, которая позволит новичкам выделиться на рынке программ-вымогателей, что потенциально позволит им более эффективно продавать свои услуги в будущем.

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Это вторжение стало третьей утечкой данных, от которой пострадала Schneider Electric. В феврале прошлого года вирус-вымогатель Cactus уже скомпрометировал ее подразделение Sustainability Business, а в июне 2023 года компания стала жертвой команды CL0P во время атак MOVEit.

Такая череда атак поднимает важные вопросы о надежности систем защиты Schneider Electric, поскольку число кибератак в промышленном секторе увеличивается, пишет Decrypt.

Источник: Минфин
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