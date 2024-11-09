ЕЦБ подготовит Raiffeisen и UniCredit к полному уходу из рф

ЕЦБ настаивает на том, чтобы Raiffeisen и UniCredit зарезервировали дополнительный капитал в качестве буфера против потенциальных рисков, связанных с их бизнесом в россии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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Источники также сообщили, что регулятор может скорректировать индивидуальные требования к капиталу банков. Эти требования регулятор обновляет ежегодно, и они направлены на борьбу с особыми рисками. Размер потенциальной корректировки капитала банков агентству не удалось выяснить.

По данным агентства, ЕЦБ требует от Raiffeisen сформировать дополнительную «подушку безопасности» — резерв для покрытия рисков по коммерческой недвижимости, которым банк, по словам источника, подвержен.

По словам одного из источников, требование ЕЦБ о создании резервов на случай возможных убытков также подготовит банки к потенциальной необходимости полностью списать свои российские операции.

ЕЦБ стремится снизить риски по обоим банкам, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться в стране, где они фактически лишены эффективного контроля над собственной деятельностью, сообщил источник. К фактической блокировке продажи в октябре добавились новые требования: сделки стоимостью свыше $515 млн с октября должны будут получить одобрение путина.

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Raiffeisen Bank International и UniCredit остались единственными крупными иностранными банками в россии. Они могут обрабатывать трансграничные платежи, в отличие от абсолютного большинства росбанков.

ЕЦБ раньше обязал оба банка сократить объемы платежей в россии, включая международные платежи, в противном случае им грозят штрафные санкции.

По данным источников Reuters, Raiffeisen работает над выполнением требований ЕЦБ и сокращением своих связей с москвой, в том числе за счет сокращения обработки платежей в евро. UniCredit же подал в суд на ЕЦБ, по его мнению такие требования противоречат законам. В то же время банк сократил выплаты, кредиты и депозиты в россии в третьем квартале.

В мае Вашингтон пригрозил лишить австрийский банк доступа к доллару из-за возможной продажи одному из российских олигархов, Олегу Дерипаске.