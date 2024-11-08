Американцы ожидают, что Трамп увеличит госдолг

Большинство американцев считают, что Дональд Трамп подтолкнет правительство США к еще большим долговым обязательствам во время своего нового срока. Об этом сообщает Reuters.

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Опрос Reuters/Ipsos показал, что 62% респондентов, в том числе 94% демократов и 34% республиканцев, считают, что политика Трампа «приведет к росту госдолга США».

Трамп одержал победу на президентских выборах на этой неделе, пообещав понижение налогов для бизнеса, рабочих и бенефициаров социального обеспечения, а также повышение тарифов на импортные товары и массовую депортацию иммигрантов.

Республиканцы, похоже, имеют все шансы получить контроль над обеими палатами Конгресса, что впервые с 2017 года даст им широкие полномочия для проталкивания широкой повестки дня, включающей также сокращение расходов и дерегуляцию энергетики.

Это также заставит их столкнуться с дилеммой проведения политики, которая может взорвать давно провозглашенную партией цель сокращения государственного долга в 35 трлн.

Предложения Трампа по сокращению налогов могут увеличить государственный долг на 7,5 трлн долл. в течение следующего десятилетия.

Около 89% респондентов-демократов заявили, что они озабочены перспективой увеличения долга за Трампа по сравнению с 19% республиканцев.