НБУ назвал главный источник притока валюты в страну

Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником чистого притока валюты на прогнозируемом горизонте, однако ее роль будет постепенно уменьшаться. Об этом сообщает НБУ в инфляционном отчете.

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Валютные резервы

В регуляторе подчеркнули, что в условиях значительного структурного валютного дефицита частного сектора это повлечет за собой снижение международных резервов до $41 млрд на конец 2025 года и $35 млрд на конец 2026 года.

До конца 2025 года резервы будут превышать минимально достаточный уровень по композитному критерию МВФ, а к концу 2026 года составят около 80% от этого уровня.

«Таких объемов будет достаточно для обеспечения устойчивости валютного рынка. Используя режим управляемой гибкости курса, НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания», — говорится в отчете.

Колебания курса

В НБУ также добавили, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что в дальнейшем будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики.

«Динамика курса будет согласовываться с задачами НБУ по сохранению под контролем инфляционных ожиданий, замедлению инфляции в следующем году и возвращению ее к цели 5% на горизонте политики».

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