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8 ноября 2024, 16:13 Читати українською

Разница между наличным и официальным курсами валюты не превышает 1% — НБУ

Разница между наличным и официальным курсами в III квартале 2024 года, несмотря на ситуативные всплески, была низкой и почти не превышала 1%. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Разница между наличным и официальным курсами в III квартале 2024 года, несмотря на ситуативные всплески, была низкой и почти не превышала 1%.

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«Умеренные курсовые колебания в ответ на действие фундаментальных и ситуативных рыночных факторов не нарушили устойчивость инфляционных ожиданий, которые оставались относительно резистентными к ценовой и
курсовой динамики», — отметили эксперты Нацбанка.

В регуляторе также добавили, что это вместе с достаточно высокой доходностью гривневых инструментов является важным фактором ограничения давления на валютном рынке, сохранения его устойчивости.

В НБУ подчеркнули, что успокаивающее влияние на рынок оказали и новости о поступлении международного финансирования в значительных объемах, успешной реструктуризации внешнего государственного долга и прохождении пятого пересмотра программы с МВФ.

Читайте также: В третьем квартале средний официальный курс гривны к доллару снизился на 3,2%

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 16:45
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Ось тільки банки давно не орієнтуються на курс НБУ, так само як люди не орієнтуються на «офіційну» інфляцію)))
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