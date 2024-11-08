Разница между наличным и официальным курсами валюты не превышает 1% — НБУ

Разница между наличным и официальным курсами в III квартале 2024 года, несмотря на ситуативные всплески, была низкой и почти не превышала 1%. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ .

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«Умеренные курсовые колебания в ответ на действие фундаментальных и ситуативных рыночных факторов не нарушили устойчивость инфляционных ожиданий, которые оставались относительно резистентными к ценовой и

курсовой динамики», — отметили эксперты Нацбанка.

В регуляторе также добавили, что это вместе с достаточно высокой доходностью гривневых инструментов является важным фактором ограничения давления на валютном рынке, сохранения его устойчивости.

В НБУ подчеркнули, что успокаивающее влияние на рынок оказали и новости о поступлении международного финансирования в значительных объемах, успешной реструктуризации внешнего государственного долга и прохождении пятого пересмотра программы с МВФ.

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