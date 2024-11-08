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8 ноября 2024, 15:39 Читати українською

Золото идет вниз и находится на пути к худшей неделе за последние пять месяцев

Цены на золото снизились в пятницу и находятся на пути к наибольшему недельному падению за последние пять месяцев, поскольку рынки продолжают осмысливать победу Дональда Трампа на выборах в США и ее потенциальное влияние на ставки ФРС. Об этом сообщает Reuters.

Цены на золото снизились в пятницу и находятся на пути к наибольшему недельному падению за последние пять месяцев, поскольку рынки продолжают осмысливать победу Дональда Трампа на выборах в США и ее потенциальное влияние на ставки ФРС.
Фото: pixabay.com

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Спотовое золото подешевело на 0,7% до $2 687,48 за унцию по состоянию на 14.24 по киевскому времени. При этом недельное падение составило 1,7%. Фьючерсы на золото подешевели на 0,4% до $2 694,60.

«Рынок золота еще ищет баланс после неожиданного результата президентских выборов в США. Похоже, это реакция по принципу „покупай на слухах, продавай на фактах“ на то, что выглядит как победа республиканцев», — отметил Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

Он считает, что ситуация после выборов должна стабилизироваться. Напомним, в октябре золото достигло рекордного максимума в $2 758,37 за унцию.

Что с другими драгоценными металлами

Серебро подешевело на 1,8% до $31,42 за унцию, платина упала на 2,1% до $976,77, а палладий — на 2,3% до $1000,48.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 15:50
#
Дякую за статтю!

Все по ділу, порадувало, що в статті також описані ціни на срібло, платину та паладій, окрім золота)
+
0
potator
potator
8 ноября 2024, 16:01
#
В этой цене большая заслуга голобородька и *** поверивших ему
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