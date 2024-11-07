Чернышев: Нафтогаз стабильно увеличивает добычу газа

Предприятия Группы Нафтогаз второй год подряд стабильно увеличивают добычу «голубого топлива» для полного обеспечения потребностей украинцев и планируют и дальше развивать газодобычу. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев на Киевском международном экономическом форуме, сообщает Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Нам удается второй год подряд обеспечивать рост добычи газа на 7%. Мы также стимулируем частные компании продолжать добывать газ», — сказал Чернышев.

Он отметил, что в условиях запрета экспорта «голубого топлива» «Нафтогаз» через Украинскую энергетическую биржу выкупает газ у частных добытчиков.

«Это дает нам накопить достаточный объем газа в подземных хранилищах», — прокомментировал Чернышев.

Читайте также: Группа «Нафтогаз» за девять месяцев уплатила почти 67 миллиардов гривен налогов

По его словам, ежесуточная добыча «голубого топлива» в Украине составляет 54 млн кубометров.

«Если говорить о прогнозе на следующий год, при сохранении темпов развития мы выйдем на очень мощные цифры», — отметил глава Нафтогаза.

Он также подчеркнул, что в настоящее время население, теплокоммунэнерго, бюджетные организации полностью обеспечены газом собственной добычи. Система газоснабжения готова к вызовам отопительного сезона.