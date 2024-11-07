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7 ноября 2024, 16:18 Читати українською

Минэкономики фиксирует дефицит кадров во всех отраслях и 8 млн. экономически неактивного населения

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах, и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на Киевском международном экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах, и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас.
Фото: pixabay.com

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«Вы сказали о цифрах и прогнозах, и я уверена, что многие из присутствующих в этом зале слышали и о 8,6 миллионах дополнительных работников, как нам сообщила Международная организация труда в результате своего исследования. Министерство экономики проводило отдельное исследование, и мы установили, что нам нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда», — заявила она.

Бережная добавила, что «огромным полем» для сотрудничества и правительства, и бизнеса, и общественных организаций есть создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

По ее словам, в Украине уже есть программы переобучения и ваучеров, а также существует Coursera и ее проект повышения квалификации Reskill, в рамках которого предоставляется 30 тыс. стипендий.

«Но одновременно это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работы по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, или это женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности и рабочие обязанности», — подчеркнула Бережная.

Поэтому, по мнению заместителя министра, огромная концентрация работы должна быть выполнена, чтобы активировать эти группы экономически неактивного населения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 16:23
#
Зарплаты как в ЕС платите людям и они активизируются.
+
+45
bonv
bonv
7 ноября 2024, 16:46
#
Ховаються. Або працюють нелегально.
+
+11
Riojas
Riojas
7 ноября 2024, 18:04
#
А что-то случилось?
+
0
RobinG
RobinG
7 ноября 2024, 18:38
#
Прекрасно.
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