Минэкономики фиксирует дефицит кадров во всех отраслях и 8 млн. экономически неактивного населения

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах, и это, согласно опросам, является главной проблемой бизнеса сейчас. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на Киевском международном экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Вы сказали о цифрах и прогнозах, и я уверена, что многие из присутствующих в этом зале слышали и о 8,6 миллионах дополнительных работников, как нам сообщила Международная организация труда в результате своего исследования. Министерство экономики проводило отдельное исследование, и мы установили, что нам нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда», — заявила она.

Бережная добавила, что «огромным полем» для сотрудничества и правительства, и бизнеса, и общественных организаций есть создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

По ее словам, в Украине уже есть программы переобучения и ваучеров, а также существует Coursera и ее проект повышения квалификации Reskill, в рамках которого предоставляется 30 тыс. стипендий.

«Но одновременно это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работы по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, или это женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности и рабочие обязанности», — подчеркнула Бережная.

Поэтому, по мнению заместителя министра, огромная концентрация работы должна быть выполнена, чтобы активировать эти группы экономически неактивного населения.