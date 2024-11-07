Банк Англии по итогам заседания 7 ноября понизил базовую процентную ставку до 4,75% с 5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Данное решение совпало с усредненными прогнозами аналитиков.
Банк Англии понизил ставку до 4,75% годовых
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За снижение ставки на 25 б.п. проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, и лишь один выступил за ее сохранение.
Банк Англии отмечает прогресс в снижении инфляции. Целевой показатель по инфляции в стране установлен на уровне 2%. В сентябре рост индекса потребительских цен в Британии составил 1,7%.
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Британский ЦБ в сентябре сохранил ставку на уровне 5%, а в августе опустил впервые с 2020 года. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.
Источник: Минфин
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