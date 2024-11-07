Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП Британии и Европы в 2025 году

Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Великобритании и Европы в 2025 году на фоне возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США. Американский банк опасается, что Трамп, вернувшись в Белый дом, снизит налоги на импортные товары со всего мира, пишет издание Telegraph.

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Прогноз банка

Инвестиционный банк теперь ожидает, что экономика Великобритании вырастет на 1,4% в следующем году по сравнению с предыдущими прогнозами в 1,6%, а еврозоны увеличится на 0,8%, что ниже предыдущих прогнозов в 1,1%.

Экономисты финансовой организации также предупреждают, что повышение тарифов США на импорт из Европы будет сдерживать экономический рост, особенно если континент ответит собственными пошлинами.

«В совокупности наш анализ указывает на снижение реального ВВП еврозоны на 0,5%, от 0,6% в Германии до 0,3% в Италии, при умеренном снижении на 0,4% в Великобритании», — заявили аналитики Goldman во главе со Свеном Яри Стеном.

При этом Кристиан Шульц из Citi указал на то, что влияние окажут не только тарифы на товары, которые европейские компании продают американцам, но и на те, которые они отправляют в Китай, который сталкивается с обсуждаемым 60-процентным тарифом на товары, которые он продает в США.

«В 2023 году экспорт товаров из ЕС составил 3,1% ВВП ЕС, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 1,1% ВВП. Германия и Италия будут подвержены риску больше, чем в среднем по ЕС, Франция и Испания — меньше», — сказал эксперт.