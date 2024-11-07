Криптобиржа WazirX планирует возобновить торговлю цифровыми валютами к февралю 2025 года

Руководство индийской криптобиржи WazirX, потерявшей из-за июльской хакерской атаки криптоактивы на $235 млн, планирует возобновить торговлю цифровыми валютами к февралю 2025 года, добавив для клиентов новые услуги. Об этом пишет bits.media.

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Что известно

Сооснователь WazirX Нишал Шетти рассказал, что часть комиссий за обработку криптовалютных транзакций будет направлена на выплату компенсаций кредиторам.

Речь о выкупе специальных «токенов восстановления», которые биржа планирует раздать пострадавшим пользователям. Токены будут распределены пропорционально потерянным криптоактивам. Таким образом, пользователи смогут вернуть 48% средств.

Чтобы увеличить свои доходы, WazirX планирует открыть для клиентов стейкинг криптовалют, внебиржевую торговлю (OTC) и торговлю криптовалютными деривативами.

Кроме того, WazirX находится на начальном этапе разработки децентрализованной биржи (DEX), которая будет работать параллельно с существующей платформой, чтобы у пользователей была возможность самостоятельного хранения активов, заявил Шетти.

Предполагается, что DEX будет включать собственный токен управления, с помощью которого клиенты биржи смогут торговать и получать вознаграждения в децентрализованной экосистеме. Это должно повысить ликвидность и усилить вовлеченность пользователей. Часть дохода, полученного от платформы, тоже будет направлена ​​на возмещение клиентских потерь. При желании, пользователи смогут обменять свои «токены восстановления» на токены DEX.

Напомним

В июле WazirX пострадала от взлома, в ходе которого хакер украл криптоактивы на сумму $235 млн. На данный момент клиенты WazirX смогли вывести 55% своих цифровых валют и 66% денежных депозитов. Остальная часть средств в фиате и криптовалютах пока остается недоступной.

Масштабные потери вынудили биржу приостановить деятельность и начать процесс реструктуризации в Сингапуре, где зарегистрирована ее материнская компания Zettai.

В сентябре Высокий суд Сингапура наложил четырехмесячный мораторий на работу WazirX и обязал биржу раскрыть адреса своих криптовалютных кошельков.