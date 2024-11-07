Криптобиржа WazirX планирует возобновить торговлю цифровыми валютами к февралю 2025 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 15:20 Читати українською

Криптобиржа WazirX планирует возобновить торговлю цифровыми валютами к февралю 2025 года

Руководство индийской криптобиржи WazirX, потерявшей из-за июльской хакерской атаки криптоактивы на $235 млн, планирует возобновить торговлю цифровыми валютами к февралю 2025 года, добавив для клиентов новые услуги. Об этом пишет bits.media.

Руководство индийской криптобиржи WazirX, потерявшей из-за июльской хакерской атаки криптоактивы на $235 млн, планирует возобновить торговлю цифровыми валютами к февралю 2025 года, добавив для клиентов новые услуги.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Сооснователь WazirX Нишал Шетти рассказал, что часть комиссий за обработку криптовалютных транзакций будет направлена на выплату компенсаций кредиторам.

Речь о выкупе специальных «токенов восстановления», которые биржа планирует раздать пострадавшим пользователям. Токены будут распределены пропорционально потерянным криптоактивам. Таким образом, пользователи смогут вернуть 48% средств.

Чтобы увеличить свои доходы, WazirX планирует открыть для клиентов стейкинг криптовалют, внебиржевую торговлю (OTC) и торговлю криптовалютными деривативами.

Кроме того, WazirX находится на начальном этапе разработки децентрализованной биржи (DEX), которая будет работать параллельно с существующей платформой, чтобы у пользователей была возможность самостоятельного хранения активов, заявил Шетти.

Предполагается, что DEX будет включать собственный токен управления, с помощью которого клиенты биржи смогут торговать и получать вознаграждения в децентрализованной экосистеме. Это должно повысить ликвидность и усилить вовлеченность пользователей. Часть дохода, полученного от платформы, тоже будет направлена ​​на возмещение клиентских потерь. При желании, пользователи смогут обменять свои «токены восстановления» на токены DEX.

Напомним

В июле WazirX пострадала от взлома, в ходе которого хакер украл криптоактивы на сумму $235 млн. На данный момент клиенты WazirX смогли вывести 55% своих цифровых валют и 66% денежных депозитов. Остальная часть средств в фиате и криптовалютах пока остается недоступной.

Масштабные потери вынудили биржу приостановить деятельность и начать процесс реструктуризации в Сингапуре, где зарегистрирована ее материнская компания Zettai.

В сентябре Высокий суд Сингапура наложил четырехмесячный мораторий на работу WazirX и обязал биржу раскрыть адреса своих криптовалютных кошельков.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
7 ноября 2024, 16:46
#
Нафіг-нафіг:))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами