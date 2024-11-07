Британия ввела самый большой пакет санкций против россии за последний год

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против россии с мая 2023 года. Новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса рф, и еще больше ограничат поставки жизненно важного военного оборудования для войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

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Под санкции попали поставщики, поддерживающие российское военное производство, а также прокремлевские наемные группы, действующие в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к атаке с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Эти меры напрямую направлены на ограничение поставок продукции для российских вооруженных сил, в частности станков, микроэлектроники и дронов.

Санкции также распространяются на организации из Китая, Турции и стран Центральной Азии, которые поддерживают военные потребности россии, поставляя оборудование для производства военной техники.

Это объявление сделано в преддверии саммита Европейского политического сообщества сегодня, 7 ноября, в Будапеште, где премьер-министр Кейр Стармер обсудит усилия по борьбе с российской вредной деятельностью в Европе и подтвердит непреклонную поддержку Великобританией Украины.

«Целенаправленная кампания Кремля по подрыву и угрозе европейской безопасности и демократии и расширению сферы своего влияния очевидна. Ранее на этой неделе попытки россии вмешаться в демократические выборы в Молдове провалились, но это последнее событие в целенаправленной кампании россии по распространению дезинформации, разжиганию насилия и сдерживанию поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что последний пакет санкций также направлен на три частных военных группы, связанных с Кремлем, в частности Africa Corps, а также на 11 человек, связанных с российскими прокси-силами.

Они имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, а также совершают широкомасштабные нарушения прав человека по всему континенту.

«Сегодняшние меры будут продолжать противодействовать агрессивной внешней политике Кремля, подрывая попытки россии способствовать нестабильности в Африке и срывая поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина. Они также будут разрушать незаконные международные сети, над созданием которых россия так тяжело работала», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.