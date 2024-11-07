Украина уменьшила импорт электроэнергии в октябре почти на 60% — DiXi Group

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 13:45 Читати українською

Украина уменьшила импорт электроэнергии в октябре почти на 60% — DiXi Group

В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем Украина уменьшила импорт электроэнергии на 58% — до 181,8 тыс. МВт-час. Экспорт вырос в 88 раз — до 60,7 тыс. МВт-час. Об этом свидетельствуют данные портала EnergyMap, сообщает аналитический центр DiXi Group.

В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем Украина уменьшила импорт электроэнергии на 58% — до 181,8 тыс.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Несмотря на то, что против сентября импорт в прошлом месяце упал на 58%, он втрое превысил октябрьский экспорт», — говорится в сообщении.

Импорт

В целом Украина в прошлом месяце импортировала 181,8 тыс. МВт-час. Электроэнергии:

  • 33% (59,6 тыс. МВт-час) поступили из Венгрии;
  • 25% (46,3 тыс. МВт-час) — из Словакии;
  • 25% (45,1 тыс. МВт-час) — из Румынии;
  • 11% (19,9 тыс. МВт-час) — из Польши;
  • 6% (10,9 тыс. МВт-час) — из Молдовы.

Экспорт

Экспорт составил 60,7 тыс. МВт-ч. против 0,7 тыс. МВт-ч. в сентябре. Больше экспортировали электроэнергию:

  • 33% (20,2 тыс. МВт-час) — в Венгрию;
  • 26% (15,5 тыс. МВт-час) — в Румынию;
  • 25% (14,3 тыс. МВт-час) — в Словакию;
  • 12% (7,3 тыс. МВт-час) — в Польшу;
  • 6% (3,5 тыс. МВт-час) — в Молдову.

Также отмечается, что 70% экспорта пришлось на период 2−11 октября. С 12 октября экспорт начал стремительно спадать, а наблюдался рост импорта электроэнергии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами