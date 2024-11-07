Украина уменьшила импорт электроэнергии в октябре почти на 60% — DiXi Group

В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем Украина уменьшила импорт электроэнергии на 58% — до 181,8 тыс. МВт-час. Экспорт вырос в 88 раз — до 60,7 тыс. МВт-час. Об этом свидетельствуют данные портала EnergyMap, сообщает аналитический центр DiXi Group.

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«Несмотря на то, что против сентября импорт в прошлом месяце упал на 58%, он втрое превысил октябрьский экспорт», — говорится в сообщении.

Импорт

В целом Украина в прошлом месяце импортировала 181,8 тыс. МВт-час. Электроэнергии:

33% (59,6 тыс. МВт-час) поступили из Венгрии;

25% (46,3 тыс. МВт-час) — из Словакии;

25% (45,1 тыс. МВт-час) — из Румынии;

11% (19,9 тыс. МВт-час) — из Польши;

6% (10,9 тыс. МВт-час) — из Молдовы.

Экспорт

Экспорт составил 60,7 тыс. МВт-ч. против 0,7 тыс. МВт-ч. в сентябре. Больше экспортировали электроэнергию:

33% (20,2 тыс. МВт-час) — в Венгрию;

26% (15,5 тыс. МВт-час) — в Румынию;

25% (14,3 тыс. МВт-час) — в Словакию;

12% (7,3 тыс. МВт-час) — в Польшу;

6% (3,5 тыс. МВт-час) — в Молдову.

Также отмечается, что 70% экспорта пришлось на период 2−11 октября. С 12 октября экспорт начал стремительно спадать, а наблюдался рост импорта электроэнергии.