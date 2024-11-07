В октябре украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это наименьшее в этом году количество регистраций импортируемых авто с пробегом за месяц. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Спрос украинцев на подержанные авто из-за границы упал до минимума за год
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Рынок подержанных авто
По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации подержанных авто упали на 23%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.
Традиционно наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. Далее следуют дизельные — 26%, электромобили — 20%, гибриды и авто с ГБО — по 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 года.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей месяца
- Volkswagen Golf — 1028 авто;
- Renault Megane — 786;
- Skoda Octavia — 634;
- Volkswagen Passat — 454;
- Nissan Leaf — 447;
- Volkswagen Tiguan — 431;
- Audi Q5 — 374;
- Aui A4 — 323;
- Volkswagen Touran — 305;
- Tesla Model Y — 299.
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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192,3 тыс. подержанных легковушек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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