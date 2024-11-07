Биткоин достиг нового максимума, оборот спотовых биткоин-ETF превысил $6 млрд: что нового на рынке

Биткоин в моменте достиг $76 200

Вечером 6 ноября 2024 года биткоин обновил исторический максимум, достигнув в момент отметки $76 203. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости первая криптовалюта стоит около $74 800. За сутки актив вырос на 2,5%, за неделю — на 3,4%.

Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Больше всего за 24 часа продемонстрировал рост Ethereum — 9%. Сейчас цена актива составляет $2822.

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Оборот спотовых биткоин-ETF на фоне победы Трампа превысил $6 миллиардов

6 ноября объем торгов BTC-ETF достиг максимальных с 15 марта $6,1 млрд, за IBIT от BlackRock — рекордных $4,14 млрд.

Согласно аналитику Bloomberg Эрику Балчунасу, последний показатель превысил значение акций компаний вроде Berkshire, Netflix или Visa. Эксперт ожидает конвертации столь высокой активности в поступление в продукт во вторник-среду.

В общей сложности 6 ноября приток средств в сектор составил $622 млн. До этого наблюдалась отрицательная серия с трех дней. Совокупные поступления с момента одобрения BTC-ETF в январе увеличились до $24,1 млрд.

6 ноября инвесторы вывели из IBIT $69,1 млн, из BRRR от Valkyrie — $2,6 млн.

Притоки распределились следующим образом:

FBTC от Fidelity — $308,8 млн;

ARKB от ARK Invest и 21Shares — $127 млн;

BTC от Grayscale — $108,8 млн;

BITB от Bitwise — $100,9 млн;

GBTC от Grayscale — $30,9 млн;

HODL от VanEck — $17,2 млн.

Киты через час вывели с биржи Binance 1807 BTC

Аналитики платформы Lookonchain заявили, что крупные владельцы биткоина активно накапливают первую криптовалюту в последние дни. В качестве примера они указали на вывод 1807 BTC на 11 недавно созданных кошельков, который состоялся в течение часа 6 ноября 2024 года.

По имеющимся данным, количество биткоинов в транзакциях варьировалось от 107,5 BTC до нескольких сотен монет.

По мнению некоторых пользователей, таким образом, киты реагируют на победу на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Arkham запустила платформу для торговли бессрочными контрактами

Компания Arkham Research, занимающаяся блокчейн-аналитикой, анонсировала запуск биржи для торговли бессрочными контрактами.

Регистрация открыта, торги стартуют через неделю. Площадка недоступна в ряде регионов, включая США.

Компания обещает обеспечить аудит резервов в реальном времени, а также интеграцию аналитических инструментов для мониторинга транзакций и маркировки кошельков.

Бессрочные контракты, в отличие от «традиционных» фьючерсов, не должны дать экспирации — они могут содержаться до бесконечности. Для приведения цены производного инструмента к стоимости базового актива применяется ставка финансирования — регулярная комиссия, выплачиваемая трейдерами с открытыми лонговыми или шортовыми позициями.

Собственный токен Arkham — ARKM — вырос на 8,5% за последние сутки.

Представители Arkham сообщили о начислении поинтов трейдерам платформы в зависимости от объема сделок. Их можно поменять на ARKM после первых 30 дней торговли.

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