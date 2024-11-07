Биткоин достиг нового максимума, оборот спотовых биткоин-ETF превысил $6 млрд: что нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 11:51 Читати українською

Биткоин достиг нового максимума, оборот спотовых биткоин-ETF превысил $6 млрд: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин в моменте достиг $76 200

Вечером 6 ноября 2024 года биткоин обновил исторический максимум, достигнув в момент отметки $76 203. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости первая криптовалюта стоит около $74 800. За сутки актив вырос на 2,5%, за неделю — на 3,4%.

Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Больше всего за 24 часа продемонстрировал рост Ethereum — 9%. Сейчас цена актива составляет $2822.

Читайте также: Биткоин обогнал Meta по капитализации

Оборот спотовых биткоин-ETF на фоне победы Трампа превысил $6 миллиардов

6 ноября объем торгов BTC-ETF достиг максимальных с 15 марта $6,1 млрд, за IBIT от BlackRock — рекордных $4,14 млрд.

Согласно аналитику Bloomberg Эрику Балчунасу, последний показатель превысил значение акций компаний вроде Berkshire, Netflix или Visa. Эксперт ожидает конвертации столь высокой активности в поступление в продукт во вторник-среду.

В общей сложности 6 ноября приток средств в сектор составил $622 млн. До этого наблюдалась отрицательная серия с трех дней. Совокупные поступления с момента одобрения BTC-ETF в январе увеличились до $24,1 млрд.

6 ноября инвесторы вывели из IBIT $69,1 млн, из BRRR от Valkyrie — $2,6 млн.

Притоки распределились следующим образом:

  • FBTC от Fidelity — $308,8 млн;
  • ARKB от ARK Invest и 21Shares — $127 млн;
  • BTC от Grayscale — $108,8 млн;
  • BITB от Bitwise — $100,9 млн;
  • GBTC от Grayscale — $30,9 млн;
  • HODL от VanEck — $17,2 млн.

Киты через час вывели с биржи Binance 1807 BTC

Аналитики платформы Lookonchain заявили, что крупные владельцы биткоина активно накапливают первую криптовалюту в последние дни. В качестве примера они указали на вывод 1807 BTC на 11 недавно созданных кошельков, который состоялся в течение часа 6 ноября 2024 года.

По имеющимся данным, количество биткоинов в транзакциях варьировалось от 107,5 BTC до нескольких сотен монет.

По мнению некоторых пользователей, таким образом, киты реагируют на победу на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Arkham запустила платформу для торговли бессрочными контрактами

Компания Arkham Research, занимающаяся блокчейн-аналитикой, анонсировала запуск биржи для торговли бессрочными контрактами.

Регистрация открыта, торги стартуют через неделю. Площадка недоступна в ряде регионов, включая США.

Компания обещает обеспечить аудит резервов в реальном времени, а также интеграцию аналитических инструментов для мониторинга транзакций и маркировки кошельков.

Бессрочные контракты, в отличие от «традиционных» фьючерсов, не должны дать экспирации — они могут содержаться до бесконечности. Для приведения цены производного инструмента к стоимости базового актива применяется ставка финансирования — регулярная комиссия, выплачиваемая трейдерами с открытыми лонговыми или шортовыми позициями.

Собственный токен Arkham — ARKM — вырос на 8,5% за последние сутки.

Представители Arkham сообщили о начислении поинтов трейдерам платформы в зависимости от объема сделок. Их можно поменять на ARKM после первых 30 дней торговли.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Присоединяйся к конференции «Жить на проценты». Узнай от экспертов, как грамотно инвестировать в недвижимость, фондовый рынок, криптовалюту, землю и другие активы. Получи практические инструменты для создания пассивного дохода. Регистрируйтесь и научитесь эффективно инвестировать!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Uuu123
Uuu123
7 ноября 2024, 14:24
#
Продам мыльные пузыри отличного качества, кому нужно обращайтесь, пока ещё есть
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами