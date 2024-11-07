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7 ноября 2024, 10:45 Читати українською

Испания прекратит выдачу «Золотых виз» с января 2025 года

С января 2025 года Испания прекратит выдачу новых видов на жительство в рамках программы «Золотая виза» в обмен на инвестиции в недвижимость. Это решение было принято на фоне усилий по борьбе с жилищным кризисом в стране, вызванным ростом спроса на недвижимость со стороны иностранных инвесторов.

С января 2025 года Испания прекратит выдачу новых видов на жительство в рамках программы «Золотая виза» в обмен на инвестиции в недвижимость.
Фото: depositphotos

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Что известно

Испания оставалась одной из наиболее популярных стран Европы для получения вида на жительство через инвестиции. Схема «Золотая виза» позволяла иностранным гражданам получать вид на жительство в Испании, если они инвестировали не менее 500 000 евро в недвижимость.

Этот вариант пользовался наибольшей популярностью среди состоятельных иностранных граждан, стремившихся получить доступ к проживанию в Испании и Шенгенской зоне.

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Однако в последние годы ЕС всё чаще призывал к прекращению программ «Золотая виза» и «Золотой паспорт», указывая на риски отмывания денег и коррупции, связанные с этими схемами. В связи с этим правительство Испании решило сократить доступ к таким визам и, начиная с января 2025 года, полностью прекратит выдачу новых видов на жительство за инвестиции в недвижимость.

Несмотря на решение об отмене, спрос на программу «Золотая виза» в Испании не снижается. Более того, после объявления об изменениях в августе 2024 года было зафиксировано трехкратное увеличение числа заявок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают это с тем, что многие инвесторы стремятся воспользоваться программой до её закрытия для инвестиций в недвижимость.

Эксперт по международной мобильности Хуан Карлос Лоис отмечает, что в течение августа 2024 года Испания ежедневно получала заявки на «Золотую визу», что указывает на высокую заинтересованность иностранных граждан в программе.

Читайте: «Золотая виза»: Греция повысит порог для инвестиций в недвижимость

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что в связи с жилищным кризисом в стране необходимо пересмотреть закон, принятый в 2013 году, который позволял иностранцам получать вид на жительство при покупке недвижимости.

В рамках этих изменений правительство Испании надеется стабилизировать рынок недвижимости и облегчить доступ к жилью для граждан страны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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