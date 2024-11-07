Курс на 7 ноября: НБУ понизил гривну на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 7 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,4562 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 7 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,33 грн (на 6 ноября курс был установлен на уровне 45,15 грн). Европейская валюта подешевела на 82 копейки.

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