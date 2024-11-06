Курс доллара на межбанке откатился на послеобеденном снижении спроса на валюту

Утренний всплеск активности на межбанковских валютных торгах сегодня, 6 ноября, перешел в спад. По итогам торгов на Bloomberg объем сделок сократился со вчерашних $190,5 млн до $178,6 млн, и большая часть покупок доллара пришлась на дообеденное время — 84%. А после покупок стало намного меньше и котировки отошли вниз.

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Торги на межбанке

Начиналась торговля на Bloomberg сделкой 41,4949 грн/$, после чего в первой половине дня цена доллара просаживалась до 41,43 грн/$, поднимались до 41,50 грн/$ и корректировалась к 41,47−41,48 грн/$.

Читайте: Спрос на валюту на межбанке растет: после открытия на 41,49 грн/$ курс доллара спустился на 41,46 грн/$

А во второй — откатилась сначала на 41,44 грн/$ и даже к 41,35 грн/$ на фоне снижения валютного спроса. Закрытие же рынка произошло на уровне 41,3650 грн/$.

Тем не менее Национальный банк по итогам дня поднял свой официальный курс с 41,4375 грн/$ до 41,4562 грн/$, поскольку значительная часть сделок с утра прошла на повышенных уровнях.

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