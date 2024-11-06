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6 ноября 2024, 14:11 Читати українською

Спрос на валюту на межбанке растет: после открытия на 41,49 грн/$ курс доллара спустился на 41,46 грн/$

Валютные торги на межбанке сегодня, 6 ноября, стартовали в 10 часов с активных покупок доллара. За первый час торгов на площадке Bloomberg приобрели уже $102 млн, для сравнения — в минувшую среду, 30 октября, за первые полтора часа там же наторговали только $51 млн. Ощущался повышенный валютный спрос.

Валютные торги на межбанке сегодня, 6 ноября, стартовали в 10 часов с активных покупок доллара.
Фото: depositphotos

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Что происходит на межбанке

Если вчера, 5 ноября, последняя сделка на Bloomberg была заключена на 41,47 грн/$, то первая сегодня состоялась по 41,4949 грн/$ на покупке полумиллиона долларов.

Утренний рабочий диапазон на межбанковских торгах — 41,47−41,49 грн/$. А максимальный ценник предложения на продаже достигал 41,55 грн/$ — на нем не заключалось реальных сделок, но он отображал настроения/желания спекулянтов.

Читайте: Курс доллара на межбанке улетел вверх

Тем не менее этот ценник продержался недолго: до 11 часов цены реальных сделок отходили с 41,49 грн/$ на 41,43 грн/$ и поднимались до 41,50 грн/$, но после устаканились в рабочих рамках 41,47−41,48 грн/$.

Валютные продажи шли достаточно активно и можно не сомневаться в поддержке рынка интервенциями Национального банка. При этом было заметно желание регулятора сдержать рост котировок и не допустить ажиотажа на торгах, который мог провоцировать психологический фактор после президентских выборов в США.

После полудня диапазон котировок на Bloomberg спустился в рамки 41,45−41,4650 грн/$. Много продаж происходило по 41,43−41,45 грн/$, а ближе к обеду большинство сделок заключалось на 41,46 грн/$. А максимальная (спекулятивная) цена предложения отошла с 41,55 грн/$ до 41,52 грн/$. Объем сделок достиг $140,1 млн.

По состоянию на 12 часов Национальный банк зафиксировал свой справочный курс на уровне 41,4583 грн/$.

Официальный курс НБУ на 6 ноября — 41,4375 грн/$. Вчера общий объем торгов на Bloomberg составил $190,5 млн.

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Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
potator
potator
6 ноября 2024, 14:24
#
Просто пришли новые люди и у них пустые тумбочки)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 14:47
#
Безнал в тумбочках не хранят…
+
0
Alex SH
Alex SH
6 ноября 2024, 14:55
#
Обналичивать научились еще в прошлом веке в Перестроечном Совке.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 15:14
#
Alex SH
«Обналичивать научились еще в прошлом веке в Перестроечном Совке.»

В перестроечном совке обналичивали исключительно рубли, а не валюту…

Безналичную валюту только дураки сейчас обналичивают в Украине.
Умные выводят б/н валюту заграницу и либо оставляют на заграничных
счетах либо инвестируют, куда пожелают…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 15:22
#
Оно то так, но только для юриков. Физикам и форум вывести без обнала нереально.
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