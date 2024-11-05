Курс доллара на межбанке улетел вверх

Открытие межбанковских торгов на площадке Bloomberg сегодня произошло на уровне 41,41 грн/$, менее чем за час котировки вышли на 41,44 грн/$, а ближе к 15 часам достигали вообще 41,54 грн/$. Закрытие же рынка произошло на 41,47 грн/$.

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Торги по доллару

Объем торгов не был аномально высоким и составил только $190,5 млн. Вчера, 4 ноября, он был выше — $221,2 млн из которых Нацбанк продал из своих резервов 176,6 (80% рынка), а на 5 ноября регулятор установил свой официальный курс на 41,40 грн/$.

По итогам сегодняшнего дня Национальный банк установил официальный курс на 6 ноября на 41,44 грн/$.