Акции украинских компаний выросли на новости о победе Трампа

Котировки отдельных украинских акций на иностранных биржах в среду растут на новостях о победе Дональда Трампа на выборах президента США и ожиданиях, что дает больше шансов для прекращения войны. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Какие акции выросли

Больше всего подорожали акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже — на 35,05%, до 84,5 пенсов.

Согласно данным Лондонской биржи, курс акций агрохолдинга МХП повысился на 3,45% — до $4,20.

На Варшавской фондовой бирже рост зафиксирован по акциям ИМК — на 2,36%, до 10,85 польских злотых и акциям «Астарты» — на 0,63%, до 32,1 злотых.

Реакция основных активов

Золото

Фьючерс на золото снижается к закрытию предыдущего торгового дня на 0,27% до $2742,2 за унцию.

Биткоин

Курс биткоина достиг новой вершины $75 тыс.

Фондовый рынок

Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют рост:

фьючерс на S&P 500 растет на 1,21% до 5882,5 пункта;

фьючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пунктов;

фьючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20581 пункта.

Курс доллара

Курс доллара США (USD) добавляет по отношению к основным валютам. Спотовой индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) растет на 1,45% до 1272,27 пункта.

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