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6 ноября 2024, 14:21 Читати українською

Акции украинских компаний выросли на новости о победе Трампа

Котировки отдельных украинских акций на иностранных биржах в среду растут на новостях о победе Дональда Трампа на выборах президента США и ожиданиях, что дает больше шансов для прекращения войны. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Котировки отдельных украинских акций на иностранных биржах в среду растут на новостях о победе Дональда Трампа на выборах президента США и ожиданиях, что дает больше шансов для прекращения войны.

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Какие акции выросли

Больше всего подорожали акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже — на 35,05%, до 84,5 пенсов.

Согласно данным Лондонской биржи, курс акций агрохолдинга МХП повысился на 3,45% — до $4,20.

На Варшавской фондовой бирже рост зафиксирован по акциям ИМК — на 2,36%, до 10,85 польских злотых и акциям «Астарты» — на 0,63%, до 32,1 злотых.

Реакция основных активов

  • Золото

Фьючерс на золото снижается к закрытию предыдущего торгового дня на 0,27% до $2742,2 за унцию.

  • Биткоин

Курс биткоина достиг новой вершины $75 тыс.

  • Фондовый рынок

Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют рост:

  • фьючерс на S&P 500 растет на 1,21% до 5882,5 пункта;
  • фьючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пунктов;
  • фьючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20581 пункта.

  • Курс доллара

Курс доллара США (USD) добавляет по отношению к основным валютам. Спотовой индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) растет на 1,45% до 1272,27 пункта.

Читайте: Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
Prya
Prya
6 ноября 2024, 14:34
#
Спасибо Дональду за надежду!
+
0
asdf2024
asdf2024
6 ноября 2024, 14:42
#
Вот те на ,за Камалу же была Бёнси и Тейлор Сквирт…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 15:23
#
Ставочка на леваков не сработала
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 15:24
#
Ну потому что бизнес понимает что худой мир лучше даже самой хорошей войны.
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